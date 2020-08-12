Определены этапы переезда по программе реновации в Москве

12.08.2020, 11:53, Новости дня

Московское правительство определило очередность переселения участников программы реновации, она будет проходить в несколько этапов до 2032 года.

«За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тыс. москвичей. Еще 6 тыс. находятся в процессе переезда. … В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома – в разной степени строительной готовности, 88 объектов – на стадии проектирования», – информирует официальный сайт мэра Москвы.

Там отмечается, что при определении этапов переселения специалисты оценивали целый ряд факторов, и, в первую очередь это наличие свободных земельных участков. При этом важно было не просто найти землю для строительства максимально близко к расселяемым домам, но и соблюсти другие условия: участок должен соответствовать всем требованиям градостроительного проектирования, а также строительным нормам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям безопасности и экологии. Также при подборе участка оценивалась его транспортная доступность и возможность обеспечения машино-местами жильцов будущего дома.

Кроме того, в строящемся доме должны быть предусмотрены равнозначные квартиры для всех участников программы из расселяемых домов. При этом для жителей коммунальных квартир и общежитий должны быть предусмотрены отдельные квартиры, а для очередников – квартиры, исходя из нормы предоставления жилой площади. При проработке планировок также учитывались разнообразные варианты для тех, кто захочет увеличить площадь новой квартиры или даже приобрести еще одну со скидкой за счет механизма докупки.

Также было важно оценить территорию, на которой расположены сносимые дома. «Если есть транзитные магистральные трубопроводы, питающие сохраняемую застройку, то старые пятиэтажки можно легко и без дополнительных затрат отключить от электросетей, водо- и газопровода. Если нет, то сначала необходимо будет реконструировать инженерные сети, чтобы не оставить часть района без воды или света», – уточнили в пресс-службе мэра Москвы.

Большое внимание также уделялось тому, чтобы была возможность организации на месте сноса более благоприятной городской среды с размещением зон отдыха, детских площадок, объектов сопутствующей инфраструктуры с проведением на завершающем этапе комплексного благоустройства.

«На основании анализа всех этих факторов был составлен ориентировочный график переселения. В первый этап (2020-2024 годы) вошли те дома, которые удовлетворяли наибольшему количеству условий. То есть рядом было свободное пространство, где можно в короткие сроки приступить к строительству дома, не нарушая градостроительные нормы. А сами расселяемые дома в дальнейшем можно будет отключить от инженерных сетей и снести, освободив место для строительства жилья или социальных объектов, начав таким образом волновое переселение», – указали в пресс-службе.

Таким образом, в первый этап новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап – с 2025 по 2028 год – планируется начать переселение более 1630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные – около 380 тыс. человек – переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1,8 тыс. домов.

По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени. Однако переезжающие в рамках второго и третьего этапов получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа.

В пресс-службе отметили, что в дальнейшем сроки переселения будут актуализироваться и при необходимости могут быть скорректированы: в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях, сроки переезда могут измениться.

«Кроме того, в опубликованном перечне есть дома, для которых сроки переселения еще не определены – это 688 домов. Для этих территорий дорабатывается градостроительная документация. Как только все документы будут утверждены, жителям этих домов отдельно сообщат о сроках переезда. Этапы будут определены по мере утверждения градостроительной документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года», – добавили в сообщении.

В рамках программы реновации жилищного фонда Москвы предусмотрено переселение более 1 млн москвичей из старого жилья (в основном пятиэтажных «хрущевок») в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, программа реновации очень важна для столицы, так как около 1 млн человек проживает сегодня в условиях предаварийного жилья.