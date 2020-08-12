 

Мурашко сказал, когда сделает себе прививку от коронавируса

12.08.2020, 11:53, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что планирует сделать себе прививку от коронавируса в августе.

«Как будет выпущена вакцина, …в августе», – передает РИА «Новости» ответ Мурашко на вопрос будет ли он делать себе прививку от COVID-19.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Психолог объяснила мотивацию пенсионерки, отлупившей занимающуюся сексом в кустах пару

11.08 / Тихановская находится в Литве

07.07 / ВОЗ не исключила возможности передачи коронавируса по воздуху

17.07 / Заммэра Томска по безопасности заключен под стражу

06.08 / Цены на нефть изменились разнонаправленно после роста в среду

09.08 / Явка на выборах в Белоруссии превысила 73 процентов

25.07 / Политолог объяснил тягу сторонников Навального к нацистским преступникам

06.07 / Песков назвал глупостью слова командующего ВМС Украины о подготовке к боям с Россией

13.07 / Глава МИД Украины оценил риск «аннексии» Донбасса со стороны России

01.07 / Заседание по избранию меры пресечения Порошенко отложено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска