Мурашко сказал, когда сделает себе прививку от коронавируса

12.08.2020, 11:53, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что планирует сделать себе прививку от коронавируса в августе.

«Как будет выпущена вакцина, …в августе», – передает РИА «Новости» ответ Мурашко на вопрос будет ли он делать себе прививку от COVID-19.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин сообщил, что одна из его дочерей поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.