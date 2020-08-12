 

Никита Ефремов рассказал, как в детстве стал жертвой домогательств

12.08.2020, 11:50, Разное

Недавно в Центре документального кино прошел закрытый показ первого оригинального документального сериала видеосервиса START – “Хватит!”, посвященного проблеме насилия в России. После премьеры своим мнением о проблеме поделился актер Никита Ефремов, рассказавший о том, почему о домогательствах и насилии тяжело рассказывать и как стереотипы порождают новые страхи, заставляя жертв молчать. В частности, он признался, что в детстве подвергся сексуальным домогательствам со стороны мужчины нетрадиционной ориентации, и случилось это на съемках детского фильма.

Никита Ефремов

В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, потом только позвонил маме, переселился. Не помню, в каком это было возрасте. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что обо мне скажут. Это еще было на съемках детского фильма,

– заявил Никита, отметив, что о своих страхах не стоит бояться рассказывать:

Когда я позволяю себе подумать на тему, что я жертва, сразу возникает множество опасений: не впасть бы в это состояние жертвы совсем, не манипулировать этим… Мне кажется, любой страх растворяется на свету. Страхи – как вампиры. Не могу сказать, что тебе сразу станет легко, когда расскажешь о них, но они точно боятся света.

Никита Ефремов

Напомним, для семьи Никиты сейчас особенно сложное время: его отец Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, находится в Боткинской больнице в Москве в реанимации. По информации СМИ, у актера поставлен предварительный диагноз “инсульт”. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Мнение: Чёрные марксисты разрушают США

12.08 / Эксперт спрогнозировал реакцию Лукашенко на новые акции протеста

16.07 / Мнение: Какую часть тела Китай показал США?

07.07 / Мнение: Поклонского опять достают лохи-обманутые дольщики и “эта страна”

05.08 / Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

13.07 / Мнение: Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

26.06 / «Подарил новый «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами»: Егор Крид рассказал о презентах от Иосифа Пригожина

22.07 / Эрдоган: Турция останется в Сирии до тех пор, пока сирийцы не станут «свободными»

27.03 / Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов работал на СБУ – ИНТЕРСАКС

15.03 / Мнение: Ведущая Училка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска