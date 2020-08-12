Никита Ефремов рассказал, как в детстве стал жертвой домогательств

12.08.2020, 11:50, Разное

Недавно в Центре документального кино прошел закрытый показ первого оригинального документального сериала видеосервиса START – “Хватит!”, посвященного проблеме насилия в России. После премьеры своим мнением о проблеме поделился актер Никита Ефремов, рассказавший о том, почему о домогательствах и насилии тяжело рассказывать и как стереотипы порождают новые страхи, заставляя жертв молчать. В частности, он признался, что в детстве подвергся сексуальным домогательствам со стороны мужчины нетрадиционной ориентации, и случилось это на съемках детского фильма.

Никита Ефремов

В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, потом только позвонил маме, переселился. Не помню, в каком это было возрасте. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что обо мне скажут. Это еще было на съемках детского фильма,

– заявил Никита, отметив, что о своих страхах не стоит бояться рассказывать:

Когда я позволяю себе подумать на тему, что я жертва, сразу возникает множество опасений: не впасть бы в это состояние жертвы совсем, не манипулировать этим… Мне кажется, любой страх растворяется на свету. Страхи – как вампиры. Не могу сказать, что тебе сразу станет легко, когда расскажешь о них, но они точно боятся света.

Никита Ефремов

Напомним, для семьи Никиты сейчас особенно сложное время: его отец Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, находится в Боткинской больнице в Москве в реанимации. По информации СМИ, у актера поставлен предварительный диагноз “инсульт”.