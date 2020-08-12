“Ты так орешь на работе – как ты еще не охрип”: Резо Гигинеишвили поделился забавными видео с участием их с Надеждой Михалковой детей

12.08.2020, 11:50, Разное

Резо Гигинеишвили и его кинокомпания “Небо” сейчас работают над новым проектом для телеканала СТС – комедийным сериалом “Гости из прошлого”, главные роли в котором исполняют Анна Невская, Юрий Стоянов, Константин Юшкевич, Алексей Макаров, Михаил Трухин и другие. В один из съемочных дней Резо появился на площадке в интересной компании – своих детей от Надежды Михалковой – 9-летней Нины и 7-летнего Вани. Им довелось посидеть рядом с папой на режиссерских стульях у экрана, на котором можно было наблюдать за работой актеров. Без забавных комментариев от Вани, наблюдавшего за работой папы, не обошлось, и Резо решил поделиться видео с ними на своей странице в Instagram.

– Я не понимаю, как ты еще тут не охрип? – начал Ваня.

– Чего? Почему? – спрашивает Резо.

– Ну потому что ты орешь так, чтобы все слышали, – резюмирует Ваня.

Все видео можно посмотреть в карусели.

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)12 Авг 2020 в 12:36 PDT

Напомним, дети Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили Иван и Нина родились в один день с разницей в два года: дочь появилась на свет 21 мая 2011 года, а сын в этот же день в 2013-м. Сами Резо и Надежда развелись в 2017 году. После развода младшая дочь Никиты Михалкова все свое время посвящает детям и работе в кино в качестве режиссера.

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)5 Июл 2020 в 4:58 PDT

В день рождения детей Резо и Надежда поделились снимками именинников и написали им трогательные поздравления.

Только 21 мая в 8:30 утра может раздаться телефонный звонок со словами: “Доброе утро, это капитан Америка, ну что? Начнем квест?” Самый счастливый день – день рождения Нины и Вани. Как говорит Ваня: “Люблю до неба и там ещё маааленькое отверстие и вот даже выше него”. Лучше описать мою любовь к вам у меня не получается! И спасибо, что нас с папой держите в тонусе, скучать не приходится) С Днем рождения, Нина и Ваня!- написала в Instagram Надежда, которую в поздравлении поддержал и Резо:

Перебирал миллион предложений, думал, что написать, но ни одно слово не сможет вместить всю полноту моих эмоций. Спасибо, что делаете меня счастливым. Берегите друг друга, маму и папу, любите своё дело, своих друзей, не завидуйте, слушайте хорошую музыку, читайте книжки, не подражайте, не обижайте, оставайтесь такими же свободными, жизнерадостными, любознательными! Помните, все получится, главное – верить и трудиться. Папа всегда с вами! С Днем рождения!