Адвокат Ефремова решил жаловаться на проблемы с экспертизами

12.08.2020, 11:48, Новости дня

Защита Михаила Ефремова собирается жаловаться руководителям силовых органов на то, что лечебные учреждения якобы отказываются проводить экспертизы по делу артиста, сообщил адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев заявил, что он «вынужден обратиться к президенту РФ (Владимиру Путину), (главе СК Александру) Бастрыкину, (главе МВД Владимиру) Колокольцеву, (генеральному прокурору Игорю) Краснову, (…) сегодня это также будет сделано официально», передает РИА «Новости».

«Прошу остановить это все – ни одно лечебное учреждение с нами не работает. Как слышат фамилию Ефремов – отказываются делать экспертизы», – сообщил он.

По его словам, эти экспертизы необходимы, чтобы предоставить их в суде в качестве доказательств защиты.

Сам артист остается в Боткинской больнице, куда его накануне увезли прямо из зала суда. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

При этом адвокат потерпевших Анна Бутырина заявила, что Пашаев сообщил представителям потерпевших по делу о ДТП об инсульте у его подзащитного еще до его госпитализации, передает ТАСС.

«Документы, подтверждающие это (инсульт), он не предоставил. Но получается, что он знал заранее диагноз клиента и подверг его жизнь опасности», – сказала она.

По ее словам, именно поэтому суд и направил ходатайство в Боткинскую больницу с просьбой уточнить диагноз актера.

Сам Пашаев назвал заявление Бутыриной «игрой на публику».

Ранее суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера. Сообщалось, что для допуска Ефремова к заседанию суда собрали консилиум врачей.

Напомним, артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Сообщалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако это не подтвердилось.

Кроме того, Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы.