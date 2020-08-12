Мнение: Ваша вакцина не вакцина

12.08.2020, 11:31, Разное

Россия очередной раз спасает планету. Наши доблестные учёные из РФПИ и НИЦ Гамалеи создали и испытали вакцину от коронавируса. Вакцина работает, и Минздрав России первым в мире зарегистрировал её, выиграв тем самым престижную вакцинную гонку:

https://www.vesti.ru/article/2439257

На Западе уже поднялся ожидаемый вой. Американцы включили Карлсона, заявив, что у них есть целых шесть вакцин, но они их пока не регистрируют, так как не хотят подобно этим русским выпускать на рынок «непроверенный» препарат. Обиженные поражением англоязычные блогеры пишут, что русская вакцина создана на основе полония и «Новичка», и что русская вакцина будет первой в мире вакциной, которая действительно будет вызывать аутизм.

Я затрудняюсь определить, какая это стадия принятия неизбежного — торг или отрицание. Вероятно, всё же торг, так как отрицать очевидное с каждым месяцем всё сложнее и сложнее. Западные СМИ и блогеры уже попали в неловкую ситуацию, когда пытались отрицать низкую смертность от коронавируса в России, заявляя, будто мы скрываем неприятную статистику, и будто бы скоро уже наши морги тоже переполнятся, как Европе и США. Теперь, в августе, уже ясно, что Россия справилась с эпидемией значительно лучше большинства западных стран.

Причины нашей победы понятны. Западная медицинская отрасль погрязла в бюрократии и коррупции, она потеряла способность быстро реагировать на серьёзные вызовы. В самом деле, когда элементарная операция по удалению аппендикса стоит в США в среднем в сто (!) раз дороже, чем в России, несложно сообразить, чья система здравоохранения работает эффективнее. Кстати, раз уж мы заговорили об отсталости американцев, хорошая новость — к 2023 году, с отставанием в 100 лет от цивилизованного мира, США всё же собираются перевести свои школы с богомерзких дюймов с унциями на нормальную метрическую систему.

Создатели российской вакцины сделали очень меметичный кадр с синим и красным флакончиками, как в известном фильме:

До иностранных соцсетей этот кадр пока что не дошёл, однако там уже вовсю обсуждают российскую вакцину со стандартными шутками про водку, песню «казачок» и тому подобную клюкву:

https://9gag.com/gag/aQdvd5q

https://9gag.com/gag/aLwzpB5

https://9gag.com/gag/ax93MjD

https://9gag.com/gag/amv1v6v

https://9gag.com/gag/aBm6dbZ

Также обсуждают решение дочери Владимира Путина испытать вакцину на себе:

https://www.vesti.ru/article/2439854

На Западе, конечно, не поняли отсылку к истории Российской Империи. Когда 250 лет назад в России разразилась эпидемия натуральной оспы, Екатерина II сделала прививку себе и своему сыну Павлу, чтобы убедить подданных в её безопасности.

Россия обладает богатыми медицинскими традициями. Тот самый Николай Гамалея, в честь которого назван разработавший вакцину от коронавируса институт, был учеником Ильи Мечникова. Эти врачи создали первую русскую бактериологическую станцию ещё во второй половине XIX века. Тогда же рядом с Петербургом на одном из Кронштадских фортов заработала противочумная лаборатория:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Противочумная_лаборатория_форта_Александр_I

Весьма интересно, выполнят ли своё обещание люди и организации, которые предлагали награду за создание вакцины от коронавируса. Так, например, в апреле миллион долларов разработчикам вакцины предложил президент Украины Владимир Зеленский. Порнозвезда Лола Тейлор, в свою очередь, пообещала создателю вакцины секс:

https://tjournal.ru/news/150428-rossiyskaya-porno-zvezda-poobeshchala-seks-izobretatelyu-vakciny-ot-koronavirusa

Поступали и другие аналогичные предложения от политиков и бизнесменов. Теперь наступило время платить по счетам, и скоро мы увидим, кто умеет, а кто не умеет держать своё слово.

В Россию уже пришли заказы на миллиард доз нашей вакцины. Миллиард вакцинированных — огромное число. Такое широкое тестирование позволит детальнейшим образом испытать все особенности работы российской вакцины и сделать её в будущем стандартным средством для профилактики ковида.

В разработку вакцин от коронавируса по всему миру были вложены огромные деньги: один только Билл Гейтс направил на борьбу с инфекцией сотни миллионов долларов. Разумеется, регистрация первой вакцины не остановит работу других коллективов. В течение года в распоряжении врачей будет, вероятно, уже пара десятков проверенных вакцин, и, возможно, даже эффективное лекарство от самой болезни. Конечно же, это хорошо: согласно закону больших чисел, некоторым группам пациентов российская вакцина не подойдёт. У врачей должна быть возможность назначить этим пациентам альтернативные препараты.

Массовая вакцинация в России начнётся уже в октябре. Полагаю, многие постараются провакцинироваться побыстрее, чтобы избавиться от необходимости заморачиваться с масками и респираторами, а также чтобы иметь возможность свободно выезжать за рубеж.

Предвосхищая очевидный вопрос: как провакцинироваться в частном порядке до октября, я не знаю. Насколько мне известно, в коммерческие медицинские центры вакцина поступит позже.