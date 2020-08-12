 

Ученые: Спокойствие считается лучшим способом избавления от седины

12.08.2020, 11:30, Разное

Ученые Колумбийского университета рассказали о способе, который без особых трат избавит от седины. Как выяснилось, процесс можно изменить, если научиться вести спокойную жизнь и не волноваться.
Исследователи проанализировали 400 образцов волос, которые взяли у 14 участников эксперимента. Каждый участок волоса сравнили с отдельным периодом жизни, так как за 1 месяц он вырастает на сантиметр.

Анализирование волоса одной участницы продемонстрировало, что в период бракоразводного процесса и переезда в новое жилище ее волосок поседел. Когда ситуация стабилизировалась, а стресс прошел, то кудри приобрели привычный цвет. Такую ситуацию заметили не только у людей старшего возраста, но и у подростков.

Специалисты сообщили, что скорость поседения и регенерации составила 3 месяца. Они напоминают, что седины будет меньше, если люди смогут нормализовать свое психологическое состояние.



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