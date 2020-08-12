 

В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали рабовладельцев

12.08.2020, 11:23, Разное

Сотрудники ФСБ выявили в Ивановской области целую преступную группу, которая умудрилась сочетать в своей деятельности производство наркотиков с рабовладением. Их нарколаборатория, судя по изъятым запасам, производила более 200 килограммов синтетических наркотиков ежемесячно, передает телеканал “360”. При этом на производстве работали иностранные граждане. Злоумышленники не выпускали их из здания и силой заставляли работать.



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