В Роскачестве рассказали, как избавиться от мошеннических звонков

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12.08.2020, 11:17, Разное

В последнее время все чаще отмечаются случаи мошенничества с использованием телефонной связи. Специалисты Роскачества рассказали, как избавиться от звонков аферистов.
Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банка либо продавцами товаров или услуг. В Центре цифровой экспертизы Роскачества дали ряд рекомендаций, как не попасть на уловки преступников. Следует помнить, что многие не чистые на руку дельцы могут иметь доступ к различным базам данных с контактами людей. Потому наличие информации о клиенте совершенно не означает, что звонивший действительно является представителем финансовых учреждений и т.п.

Заблокировать звонки от злоумышленников либо компаний телемаркетинга можно как в настройках смартфона, так и при помощи специализированных приложений. Для этого необходимо воспользоваться функцией блокировки входящих звонков с незнакомых номеров. Также следует учесть разницу между неустановленными номерами и скрытыми, специалисты Роскачества советуют блокировать обе категории. Также можно добавить некоторые номера в черный список в пункте меню смартфона или непосредственно через оператора мобильной сети. Есть у них и услуги антиопределителя номера, раскрывающая скрытые номера.

Если же в смартфоне нет подобных настроек, следует установить приложение для определения номеров. Так, приложение «Кто звонит» от МТС сверяет входящий номер с архивом организаций и вычисляет адресата. И в Android, и в iOS есть множество аналогичных программ, в том числе, и присваивающих номерам определенные тэги для их распределения по категориям. «Умные» телефонные книги применяют самообучение и обратную связь с пользователем. На его основании список подозрительных номеров постоянно расширяется, что повышает защищенность абонента. При этом стоит учитывать, что данные программы получают также доступ к контактам клиента, поэтому к их выбору стоит относиться очень осторожно.



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