 

Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

12.08.2020, 11:16, Новости дня

Пресненский суд Москвы отложил на 18 августа слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актера.

В среду в суд явились все участники процесса, кроме Ефремова. Адвокаты заявили, что пока не располагают актуальной информацией о состоянии здоровья артиста, передает РИА «Новости».

«В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания (…) Отложить на 10 часов 18 августа», – сказала судья Елена Абрамова.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский решил пока не оглашать гражданские иски к Ефремову из-за его плохого самочувствия, это «может негативно сказаться на здоровье подсудимого», передает ТАСС.

Иски должны были быть оглашены на судебном заседании во вторник, но из-за экстренной госпитализации Ефремова судебный процесс перенесли. Актер находится в нейрореанимации Боткинской больницы, его состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что для допуска Ефремова к заседанию суда собрали консилиум врачей.

Напомним, артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Сообщалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако это не подтвердилось.

При этом врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечал, что состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи.

Кроме того, Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы.



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