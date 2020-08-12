Минздрав сказал, кому надо сделать прививки от коронавируса в первую очередь

12.08.2020, 11:16, Новости дня

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рекомендует сделать прививку от гриппа медикам, пациентам с ожирением, болезнями сердца, легких и с сахарным диабетом.

«Мы рекомендовали бы вакцинацию против гриппа всем пациентам, имеющим ожирение, хронические заболевания сердца, болезни легких, диабет. Этой категории пациентов просто безопасней для собственного спокойствия пройти вакцинацию против гриппа», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Также он отметил, что пройти вакцинацию против гриппа ведомство рекомендует медицинским работникам.

«Для того, чтобы обезопасить и их (медицинских работников), и пациентов медицинских организаций объем вакцинации персонала должен составлять 80-85%», – отметил Мурашко.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.