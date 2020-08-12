 

В Германии заявили об утрате США роли гаранта порядка в мире

12.08.2020, 11:16, Новости дня

Вашингтон после выхода из многосторонних соглашений полностью утратил роль гаранта международного порядка, сообщил Детлеф Дцембрицкий – глава UNA-Germany («Немецкое общество ООН»), которая информирует общественность Германии о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.

«Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН», – сообщил он, добавив, что «в ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США».

По словам Дцембрицкого, «США, Ближний и Центральный Восток, включая Иран, Йемен, Сирию и Ливию, как и изменение климата», формируют крупнейшие очаги конфликтов в настоящее время. Эта тенденция обострилась на фоне пандемии коронавируса, когда «Бразилия и США управляются популистами, которые частично безответственным путем подвергают здоровье своего населения риску и замалчивают болезнь», передает РИА «Новости».

«Такие правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране», – добавил глава UNA-Germany.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Европа должна относиться к главе Белого дома Дональду Трампу как к «аномалии». По его словам, деятельность Трампа не является последовательной политикой. 



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