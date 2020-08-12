 

Вместо “Московского проспекта” – “Турбоатом”. Харьковский метрополитен завершил переименование станции

12.08.2020, 11:10, Новости дня

С утра 12 августа станция Холодногорско-Заводской линии харьковского метрополитена “Московский проспект” окончательно переименована в “Турбоатом”. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Как рассказал АТН пресс-секретарь КП “Харьковский метрополитен” Алексей Битнер, теперь в вагонах по-новому озвучивают станцию, также сменили информационные указатели и схемы.

Переименование станции инициировали сотрудники машиностроительного завода “Турбоатом”. 16 октября 2019 года депутаты Харьковского городского совета утвердили решение об изменении названия. Однако по неизвестным причинам руководство подземки не выполняло это решение в течение почти 10 месяцев.

Станция “Московский проспект” была открыта в 1975 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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