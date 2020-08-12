Глава Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что находится в Украине. Ранее его объявили в розыск

12.08.2020, 11:10, Новости дня

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк находится в Украине. Об этом сам Вовк написал на своей странице в Facebook.

“Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно)”, – написал он.

Вовк заявил, что готов прийти на допрос.

“Однако, по непонятной причине, я так и не дождался от этих бравых борцов непонятно с чем простого процессуального действия – чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. Как и те мои коллеги, о которых идет речь у них на сайте. А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер, очевидно, свидетельствует о нарушениях закона со стороны НАБУ”, – отметил он.

Доброе утро, друзья. Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четверых коллег «объявили в розыск». Сообщение… Posted by Павло Вовк on Teisipäev, 11. august 2020

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск. Это было сделано после того, как их вызвали на допрос, куда они не явились.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Кроме того, 18 июля Вовк сообщил, что ему никаких подозрений не сообщали.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.