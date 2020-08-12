Мурашко оценил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса

12.08.2020, 11:08, Новости дня

Критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Он напомнил, что многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований.

«Но российская вакцина – еще раз говорю – это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», – подчеркнул министр.

Глава Минздрава уточнил, что в первую очередь нужно обеспечить потребность в вакцине от коронавируса россиян, при этом препарат является потенциальным и для экспорта.

«Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в России, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку нам необходимо закрыть потребность наших граждан. Мы предлагаем производство вакцины на зарубежных площадках, сегодня такие переговоры ведутся», – сказал он.

По словам министра, платформа, на которой создана вакцина от коронавируса, хорошо изучена.

«Данная платформа вакцины, она уже использовалась для синтеза и производства, и в том числе сейчас часть препаратов находится в том числе на клинических испытаниях, исследованиях. То есть эта вакцина она уже как платформа достаточно хорошо известна и изучена», – отметил Мурашко.

Он пояснил, что вакцина прошла доклинические и клинические исследования – это «фактически наиболее безопасный путь», поскольку по ней собрано достаточное количество научных знаний.

Также Мурашко добавил, что в настоящее время идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций.

«Там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то, температурных реакций, еще что-то, то будет собираться все в единую базу. Также сейчас идет работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о своих ощущениях. Такие планы на сегодняшний день реализуются», – сказал он.

Вакцину от коронавируса планируется отслеживать с помощью обязательной маркировки, подчеркнул министр.

«Вы уже все знакомы, что в Российской Федерации с 1 июля запущена система маркировки лекарственных препаратов. То есть, каждый препарат имеет QR-код, это специальный паспорт цифровой», – добавил Мурашко.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления РФ о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса.