Белорусские СМИ показали кадры с валютой на «подкуп протестующих»

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12.08.2020, 11:08, Новости дня

Белорусские СМИ показали кадры с иностранной валютой, найденной у мужчины, который якобы раздавал деньги участникам массовых беспорядков в Белоруссии.

На кадрах телеканала «Беларусь 1» видно, что на столе разложены доллары и другие купюры.

Ранее МВД Белоруссии выступило с утверждением, что милиция Минска задержала мужчину, якобы раздававшего деньги участникам массовых беспорядков.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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