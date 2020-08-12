Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra

12.08.2020, 11:06, Новости дня

Китайская компания Xiaomi официально презентовала флагманский смартфон под названием Xiaomi Mi 10 Ultra.

Премьера проходит в рамках онлайн-трансляции, в ходе которой каждый зритель смог рассмотреть аппарат и ознакомиться с его характеристиками. Более того, наибольший интерес вызвала основная камера на 4 модуля с главными датчиками на 48 мегапикселей. Здесь же предусмотрели 120-кратный гибридный зум. Аппарат способен записывать видео в формате 4К с 60 кадрами в секунду.

За производительность отвечает мощный чип Snapdragon 865 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти в базовом оснащении. Новый флагман Mi 10 Ultra имеет внушительные габариты, о чем свидетельствует 6,67-дюймовый дисплей.