Компания Apple выпустит дешевый iPhone 12 без 5G в 2021 году

12.08.2020, 11:06, Новости дня

Инсайдеры поделились некоторыми сведениями относительно новых не анонсированных смартфонов линейки iPhone 12.

Предполагается, что модификации с 4G могут поступить в продажу лишь в следующем году. Ранее неоднократно делились различными слухами относительно устройств, однако в новом исполнении аппарат получит более дорогие опции. Поклонники американского бренда надеются, что в продажу выйдет также модель iPhone 12 с 5G-модемом.

Несмотря на отсутствие данных относительно выхода смартфона с 4G, эксперты склонны полагать, что такая модификация сможет появиться в продаже, так как указанная сеть достаточно распространена в большинстве стран мира. С такой особенностью смартфон также смог бы похвастаться более доступным ценником.