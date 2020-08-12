На российском сайте Samsung появился новый смартфон Galaxy M51

12.08.2020, 11:06, Новости дня

На российском сайте компании Samsung появились данные относительно нового смартфона Galaxy M51.

Напомним, данный девайс до настоящего времени остается не анонсированным, однако его премьера может состояться уже в ближайшее время. Еще с начала весны поступили сведения от инсайдеров относительно выхода аппарата. Эксперты прогнозируют, что здесь применят мощный процессор Snapdragon 675 с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Более того, новинка также получит современную операционную систему Android 10. Предполагается, что основная камера получит четыре объектива с главным датчиком 64 мегапикселя. Более того, размеры дисплея составят 6,5 дюймов, что превышает ранее озвученные слухи. Сроки премьеры смартфона Galaxy M51 пока неизвестны.