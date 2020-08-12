 

Кристина Асмус прогулялась по Геленджику с сумкой за 87 тысяч рублей

12.08.2020, 10:53, Разное

Российская актриса Кристина Асмус прогулялась по Геленджику в модном образе. Она взяла с собой сумку, стоимость которой составляет 87 тысяч рублей.
Кристина Асмус на месяц отправилась в рабочую командировку. На прогулку по курортному городу она взяла с собой сумку итальянского бренда Off-White. На фото Асмус запечатлена в штанах-кюлотах горчичного оттенка и коротком белом топе. Свой образ актриса дополнила классическими кроссовками.

На Кубань Асмус приехала на съемки нового телепроекта для канала ТНТ. Она рада, что проведет это время на морском побережье. Фанаты оценили модный образ знаменитости. В комментариях они не перестают обсуждать тему развода актрисы с юмористом Гариком Харламовым.



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