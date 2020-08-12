Фаучи усомнился в эффективности российской вакцины

12.08.2020, 10:48, Новости дня

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи выразил серьезные сомнения по поводу вакцины против COVID-19 российского производства, которая, по заявлениям президента Владимира Путина, доказала свою эффективность и безопасность.

Фаучи поделился своим мнением в ходе виртуальной дискуссии, организованной журналом National Geographic.

«Надеюсь, что русские действительно и однозначно доказали, что их вакцина безопасна и эффективна, – сказал Фаучи. – Но я сильно сомневаюсь, что они это сделали».

Министерство здравоохранения России одобрило вакцину после всего лишь двух месяцев испытаний.

«Получить вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна – это две разные вещи», – сказал Фаучи.

Он добавил, что в США разрабатывается по меньшей мере десяток вакцин.

«Если бы мы хотели рискнуть здоровьем многих людей или дать им что-то, что не работает, то мы могли бы начать делать это хоть со следующей недели. Но это не так работает», – сказал он.