 

Конгрессвумен Ильхан Омар победила на демократических праймериз

12.08.2020, 10:48, Новости дня

Конгрессвумен Ильхан Омар, известная своими нетрадиционными левыми взглядами, обошла главного соперника на праймериз Антона Мелтона-Мо, став последним членом так называемого «отряда» прогрессивных демократов, обеспечившим выдвижение на выборах.

Омар получила 57 процентов голосов, в то время как Мелтон-Мо – лишь 39 процентов.

Омар была не единственным членом «отряда» – четверки небелых законодателей-женщин в Конгрессе, придерживающихся левых взглядов, –которым пришлось бороться с соперниками на праймериз.

Ее коллеги Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб также обошли соперников-демократов этим летом.

Но Омар, возможно, столкнулась с самым серьезным вызовом по сравнению с остальными. Мелтон-Мо заручился поддержкой нескольких известных фигур и показал, что способен собрать на кампанию достаточно средств, чтобы заполнить эфир своей рекламой.

Беженка из Сомали, 37-летняя Оман быстро стала фигурой национального уровня после победы на выборах в Конгресс в 2018 году. Республиканцы критиковали ее политику левого толка, а президент Дональд Трамп обвинял ее в поддержке Аль-Кайды. Республиканцы и демократы в равной степени упрекали ее за критику Израиля, и она усилила свою охрану после угроз.



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