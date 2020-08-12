 

Вертолет ВВС Израиля уронил ракету на молочную ферму возле сектора Газа

12.08.2020, 10:48, Новости дня

Ракета, выпущенная с вертолета ВВС ЦАХАЛа во время ночного авиаудара по сектору Газы, упала на территорию молочной фермы в региональном совете Эшколь, но не взорвалась.

В результате падения ракеты никто не пострадал. На место была вызвана команда саперов, которая обезвредила боеприпас, информирует Israelinfo.

Сельскохозяйвенным постройкам нанесен незначительный ущерб, также ракета повредила комплекс, в котором выкармливают и подращивают телят. Сотрудники фермы, говорят, что животные находятся в состоянии шока.

ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств ЧП, информирует портал «Новости Израиля».

Во вторник Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа из-за продолжающейся отправки воздушных шаров со взрывчаткой из палестинского анклава. 



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