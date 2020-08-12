В МИД обвинили НАТО в росте конфликтного потенциала на Балтике

12.08.2020, 10:48, Новости дня

Действия НАТО в условиях отсутствия диалога альянса с Россией создают предпосылки к нарастанию конфликтного потенциала, в том числе на Балтике, сообщил директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

Беляев заявил, что «действия НАТО, граничащие зачастую с провокацией и агрессивностью, особенно в условиях, когда реальный диалог между Россией и альянсом, по сути, отсутствует, а контакты по военной линии заблокированы, создают предпосылки к нарастанию конфликтного потенциала, в том числе в традиционно спокойном регионе Балтийского моря, где нет вопросов, требующих военного решения», передает РИА «Новости».

Он отметил, что активность российских вооруженных сил на Балтике, а также в Арктике на порядок ниже, чем у стран НАТО.

«Неоднократно выдвигали предложения, нацеленные на деэскалацию военной напряженности, избежание неправильного понимания намерений друг друга. Это возобновление диалога между военными, отведение районов учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, предотвращение опасной военной деятельности и инцидентов, в первую очередь в Балтийском и Черноморском регионах – использование транспондеров, определение минимальной дистанции при сближении самолетов и кораблей, взаимное информирование о предстоящих учениях, приглашение на них наблюдателей. Альянс наши инициативы по существу проигнорировал», – напомнил дипломат.

Беляев указал также, что обвинения Лондона в адрес Москвы создают негативный информационный фон, деструктивно влияющий на диалог стран и развитие двусторонних связей.

«Все тезисы авторов (обвинений) выдержаны в хорошо знакомом стиле «хайли лайкли» или «почти наверняка»: никаких доказательств или конкретных фактов «вмешательства» не приводится», – добавил он.

По его словам, инициаторы этих инсинуаций могли преследовать разные цели, Например, «напомнить об активной роли Лондона в сдерживании нашей страны на международной арене или отвлечь внимание от пробуксовывающих переговоров англичан с есовцами о параметрах пост-«брэкзитовского» взаимодействия».

«Не исключено и банальное стремление британских спецслужб продемонстрировать свою значимость и оказать влияние на политику правительства», – добавил дипломат.

При этом РФ и Британии придется «рано или поздно» вместе заняться адаптацией договорно-правовой базы отношений «пост-Brexit».

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что политика «сдерживания и диалога», выбранная НАТО и Великобританией в отношении России, состоит из сдерживания на 95% и лишь на 5% из диалога.

Напомним, Лондон заявил, что Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. При этом депутаты британского парламента не нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit, но обвиняют Россию в попытке повлиять на референдум о независимости Шотландии.