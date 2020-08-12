Участникам третьей фазы испытания вакцины от коронавируса пообещали компенсацию

12.08.2020, 10:48, Новости дня

Добровольцы, которые примут участие в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса, будут застрахованы и получат компенсацию, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

«Все участники третьей фазы будут застрахованы, будет компенсация, думаю, не меньше, чем тот размер, которые получали соответствующие участники второй фазы», – передает ТАСС слова Гинцбурга.

По его словам, исследование вакцины от коронавируса на детях будет проводиться в разных возрастных группах.

«Где-то через три-четыре-пять месяцев этот протокол, полностью отработанный, я не исключаю, что он будет включать несколько стадий, то есть не 18 минус и до новорожденных, а это будет две-три, по крайней мере, группы детей с последовательностью, начиная от 18, допустим, до 14, до 12-летнего возраста, от 12-летнего возраста ниже», – сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что исследования нового препарата можно начинать на детях только после полного завершения исследования этих препаратов на взрослом населении.

В настоящее время, по его словам, готовится пакет документов, который прорабатывается в деталях, в том числе, с профессиональным педиатрическим сообществом.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.