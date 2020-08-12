Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Санта-Барбаре

12.08.2020, 10:42, Разное

39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри со своим годовалым сыном Арчи перебрались из съемного дома в Лос-Анджелесе в собственный особняк, но уже в Санта-Барбаре. Как сообщают инсайдеры PageSix, семья проживает в своем доме в Калифорнии вот уже шесть недель, надеясь, что им и дальше удастся сохранять приватность.

Меган Маркл и принц Гарри

Они живут в собственном доме в Санта-Барбаре с начала июля, не являясь гостями Опры или кого-то еще, они приобрели этот особняк сами. Здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из Великобритании. Это первый дом, которым они когда-либо владели,

– рассказал источник, не уточнив стоимость и параметры особняка, но отметив, что герцог и герцогиня “тщательно изучили вопрос покупки”. Он также сообщил, что это место они видят идеальным для Арчи:

Здесь они хотят вырастить Арчи, надеясь, что у него будет нормальная жизнь, насколько это представляется возможным.

Меган Маркл и принц Гарри с Арчи

По данным Daily Mail, ранее герцогская чета временно проживала в особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз. Тайлер строил этот дом “сам” – в 2004 году он выкупил пустой участок земли за 4,3 миллиона долларов. Сейчас дом оценивается в 18 миллионов долларов. Территория поместья занимает почти 9 гектаров. Оно находится на холме, в закрытом и охраняемом поселке, вдали от других особняков и скрыто от любопытных глаз густой растительностью. Оценить степень приватности можно на снимке ниже. В самом доме площадью 2230 квадратных метров имеется 8 спален и 12 ванных комнат.

Дом продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз