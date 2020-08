Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поговорил с находящейся в Литве кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», – написал Линкявичюс в Twitter.

Spoke to Svetlana #Tikhanovskaya. She is in good spirits. She will speak up in the near future.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020

Во вторник утром министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. При этом доверенное лицо политика заявила, что выезд кандидата в президенты в Литву «организовали» власти республики. Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.

Сама Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Она призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.