Назван состав российской вакцины для профилактики коронавируса

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12.08.2020, 10:30, Разное

Разработчики вакцины от коронавируса рассказали о ее составе. В качестве вспомогательных элементов они использовали спирт, сахар и соль, а действующими стали возбудители ряда респираторных заболеваний.
В составе вакцины против COVID-19 присутствуют два раствора. Их нужно вводить по отдельности с учетом трехнедельного перерыва. Отличие растворов заключается в содержании аденовирусов.

В обеих дозах вакцины идентичными являются вспомогательные вещества. Речь идет о этаноле, сахарозе, двух видах соли, магнии, гексагидрате хлорида, воде, химическом соединении «Трис», которое обычно используется как буферный раствор.

Рекомбинантными являются возбудители ОРВИ Ad26 и Ad5. В них исследователи встроили ген белка S вируса SARS-CoV-2. Авторы вакцины заявили, что в организме человека после введения инъекции должен появиться иммунитет по отношению к коронавирусу.

По информации сотрудников Минздрава, эффект от вакцины может сохраняться около двух лет. Однако с этим утверждением не согласны разработчики, поскольку продолжительность защиты точно пока не определена.



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