Борису Джонсону: Остановить приток мигрантов через Ла-Манш без Парижа не выйдет

12.08.2020, 10:25, Новости дня

Британские чиновники продолжают сотрясать воздух, грозясь установить контроль над границами чуть ли не при помощи военных кораблей, — однако на деле они не в силах приостановить приток беженцев через Ла-Манш без сотрудничества с бывшими соратниками по Евросоюзу, и особенно с Францией, пишет The Independent. Как подчёркивают журналисты издания в редакционной статье, брексит, вопреки обещаниям его сторонников, только усложнил для Лондона задачу по контролю над собственными границами, ведь договариваться с европейскими партнёрами теперь станет гораздо труднее.



Reuters

Хотя в Европе и так держится аномально высокая температура, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера «поддал жарку громкими, но пустыми заявлениями», сообщив о своём намерении «изучить нормативную базу», регулирующую ситуацию с мигрантами, которые попадают в Соединённое Королевство, пересекая Ла-Манш на небольших лодках, пишет британская The Independent в редакционной статье.

«Премьер говорил так, будто у его правительства есть возможность в одностороннем порядке пресечь этот трафик, вскрыв всё сумасбродство британского изоляционизма, — подчёркивают журналисты издания. — Как лидер сторонников выхода Великобритании из ЕС в ходе агитационной кампании перед референдумом о брексите он, быть может, и вынужден притворяться, будто вне Евросоюза у него будет больше полномочий по контролю над нашими границами. Но как бывший министр иностранных дел он должен понимать, что это отнюдь не так».

Как отмечается в материале, наиболее ясно обрисовал ситуацию другой бывший глава британского МИД Дэвид Милибенд, который в своей аналитической статье о замыслах правительства написал: «Первая их фраза — «вернём себе контроль». Но вторая же гласит: «Надо добиться от французов, чтобы они активнее действовали». И вот так мы сразу возвращаемся к реалиям современного мира — чтобы что-то делалось, приходится полагаться на других людей».

Британский парламент просто не может принять такого закона, который бы позволил властям страны, выражаясь языком Джонсона, «отправить прочь» беженцев, которые уже попали в территориальные воды Великобритании: понятно, что любые попытки такое сделать могут стать успешными лишь при том условии, что с Лондоном пойдёт на сотрудничество французский президент Эммануэль Макрон, констатируют журналисты The Independent.

Как полагают авторы, если бы господин Милибенд хотел выразиться жёстче, он бы пояснил премьеру, как работает эта система — Великобритания платит французам, чтобы те поддерживали порядок у своей береговой линии, и хотя они не слишком заинтересованы в том, чтобы удерживать у себя большие массы людей, желающих попасть в Соединённое Королевство, за долгие годы Лондону всё же удалось убедить их в том, что обеспечивать законность и разгонять мигрантов для них будет лучше, чем бездействовать и получать в итоге на своём северном побережье разрастающиеся «самопальные трущобы» вроде знаменитых «джунглей» в Кале.

Как это ни парадоксально, в результате брексита британской стороне стало гораздо труднее требовать от французов охранять свои границы, убеждены в редакции The Independent. Дело в том, что, во-первых, теперь у них вряд ли будет сохраняться ощущение, что, помогая Великобритании, они участвуют в общеевропейском деле по контролю над миграционными потоками, а во-вторых, с начала следующего года Соединённое Королевство больше не будет соблюдать нормы Дублинской конвенции, в которой среди прочего содержится положение о том, что беженцы должны подавать прошение об убежище в первой стране, через которую они попадают в ЕС, напоминают журналисты.

Редакция The Independent всегда выступала за «сострадательный» подход к беженцам, а также за политику открытости к экономическим мигрантам, которая в конечном счёте работает на интересы Великобритании, говорится в материале. Такой курс требует справедливых норм, но необходимо и обеспечивать их соблюдение — а это уже означает, что Лондону нужно сотрудничать с соседями, считают журналисты The Independent.

«Как бы мы ни сочувствовали этим людям в связи с их отчаянным положением, никто не хочет подталкивать их к тому, чтобы выходить в море на опасных надувных лодках. А это значит, что нужно останавливать такие заплывы там, где они начинаются, — то есть во Франции, и желательно ещё до того, как потенциальные мигранты доберутся до французского побережья, для чего потребуется закрутить гайки в отношении банд, занимающихся незаконной перевозкой людей», — поясняют авторы.

Как подозревает редакция The Independent, когда громкие заявления премьер-министра Джонсона об изменениях в законодательстве подзабудутся, а обещания министра внутренних дел Великобритании задействовать для пограничного контроля ВМС страны окажутся пустыми, нынешнее правительство, состоящее из сторонников брексита, скорее всего будет вынуждено восстановить те партнёрские отношения с европейскими странами, которые когда-то устанавливались и налаживались в рамках Евросоюза.