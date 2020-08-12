 

Глюкоза оправдалась за слова об “украинском Крыме”: Делают тебя пешкой в игре

12.08.2020, 10:23, Разное

Глюкоза объяснила, что на прошлой неделе она отправилась на Украину, чтобы встретиться с друзьями и талантливыми людьми, с которыми хотела поработать. Певица давно мечтала об этом, но не могла поехать в эту страну, потому что действовал запрет на посещение.

Дождавшись его окончания, Глюкоза села на самолет. Но как только артистка оказалась в киевском аэропорту, против нее развернули целую операцию. Певицу водили по кабинетам и допрашивали несколько часов. Она ощущала давление со стороны сотрудников пограничной службы, относились к ней, как к террористке.

Глюкоза отметила, что на протяжении всего разговора часто задавался лишь один вопрос: “Чей Крым?”. Певица же не хотела вдаваться в политику, но все-таки спросила: “Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?”. Записав эти слова, правоохранители смонтировали видеоролик, который выполнил свою главную задачу – настроил артистку против россиян.

“Обидно до слез, что делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов”, – написала Глюкоза в “Инстаграм”.

После того, как допрос закончился артистка узнала, что ей запрещено посещать Украину до 2023 года за выступление в Крыму в 2014-ом. Учитывая, что такое распоряжение делается не впервые, певица вряд ли сможет рассчитывать на визит в эту страну по истечении трех лет.



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