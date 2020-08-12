Минздрав ФРГ скептически отнесся к российской вакцине от коронавируса

12.08.2020, 10:16, Новости дня

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к заявлению РФ о наличии вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.

«Я довольно скептически отношусь к тому, что происходит в России. Был бы рад, если бы у нас появилась первая хорошая вакцина, но исходя из всего, что нам известно – это основная проблема, российские коллеги не допускают нас к знаниям – это здесь испытано недостаточно», – цитирует РИА «Новости» Шпана.

По его словам, Германии известно, что третьей стадии исследования российской вакцины не было, то есть клинических исследований при участии волонтеров.

«В итоге начать слишком рано вакцинировать миллионы или даже миллиарды человек может быть опасно», – добавил Шпан.

Министр подчеркнул, что гораздо важнее не стать первым изготовителем вакцины, а иметь эффективную, прошедшую испытания и безопасную вакцину.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления РФ о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.