 

В РФ подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

12.08.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 902 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5102 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 689, Свердловской области – 167, Санкт-Петербурге – 161.

Всего в стране выявлено 902 701 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 710 298 человек, из них 7123 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 15 260 человек.

Накануне, 11 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4945. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 157.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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