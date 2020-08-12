Башкирская чиновница назвала причиной безработицы высокие пособия

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12.08.2020, 10:16, Новости дня

Замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» и назвала высокие пособия причиной безработицы в городе.

Чиновница сообщила, что в ведомстве зарегистрировано более 4 тыс. соискателей. По ее словам, «работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», передает «Комсомольская правда».

Она добавила, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 тыс. 175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на 3 тыс. рублей. Она подсчитала, что человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда.

«Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», – заключила чиновница.

Ее слова вызвали волну негодования в соцсетях.

«Максимальный размер пособия – минималка. Какую же зарплату тогда предлагают? 8 тыс.? Дама не хочет попробовать пожить на такую сумму хотя бы один месяц?», – отмечают пользователи соцсетей.



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