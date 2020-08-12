Ученые рассказали о продуктах, провоцирующих сгущение крови и закупорку сосудов

12.08.2020, 10:09, Разное

Специалисты сообщают, что здоровье людей связано с их питанием. Они напоминают, что существуют продукты, провоцирующие сгущение крови и закупоривание кровеносных сосудов.

Эксперты медицинского центра Техаса США рассказали о продуктах, от которых нужно отказаться. На первом месте находится картофель, в котором много крахмала, так как он вызывает сгущение крови. Людям, предрасположенным к болезням сосудов, от этого продукта необходимо отказаться или же готовить его редко и только в запеченном виде без приправ, масел и соусов.

Продукты, которые также нужно убрать из рациона – это колбасы, полуфабрикаты, содержащие огромное количество соли. Она удерживает влагу в организме, затрудняет выведение шлаков из кровеносной системы.

Сахар также оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Он приводит к лишнему весу и развитию диабета, а избыток глюкозы «засоряет» кровь. Углеводы можно получать не только из сладких продуктов и пользы от них будет больше.