Тело пропавшего в Забайкалье восьмилетнего ребенка обнаружили в озере

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12.08.2020, 10:09, Разное

В Забайкалье в одном из озер было обнаружено тело ранее пропавшего мальчика. Труп восьмилетнего ребенка нашли только на пятый день поисковой операции, которая проходила в Ононском районе.
Мальчик ушел из дома 8 августа. Бездыханное тело школьника сотрудники оперативных служб обнаружили около 10 часов утра 12 августа. На место инцидента сразу же выехали следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство. В его расследовании местным правоохранителям помогут сотрудники Центрального аппарата СК РФ.

Напомним, что в поисках мальчика принимали участие правоохранители и добровольцы. За несколько дней они проверили большую территорию, в том числе водоемы. В поисковых мероприятиях задействовались дроны, квадроциклы и иная техника.



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