 

В Донецкой области будут судить четырех человек, обвиняемых в похищении и пытках участника АТО

12.08.2020, 10:05, Новости дня

В Донецкой области будут судить четырех человек, которые, по данным сдедствия, похитили и пытали участника антитеррористической операции на Донбассе. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

“15 мая около 00.30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который был участником боевых действий во время АТО. Свидетелями происшествия стали двое его родственников, но ничего не смогли сделать. Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где жестоко пытали. После этого пленного выбросили возле места, где похитили”, – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что мужчину хотели склонить к участию в преступной группировке.

В суд направлены обвинительные акты против предполагаемого организатора преступления и трех его собщников, сейчас они находятся под стражей. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 2 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч. 2 ст.187 (разбой). 

“Известно, что на момент задержания организатор преступления – 28-летний житель Покровска, был обвинен в убийстве человека и ждал приговора суда. По данному факту суд вынес решение – девять лет за решеткой. А другой сообщник – гражданин Азербайджана, хотел уйти от наказания и был объявлен в розыск. За это время он совершил еще одно преступление – нанес мужчине телесные повреждения, повлекшие смерть”, – добавили в полиции.

Этому фигуранту инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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