Экс-посол Украины в Минске: В 2013–2014 годах протест в Украине выглядел, как движение в Европу. Сейчас в Беларуси я этого не вижу

12.08.2020, 10:05, Новости дня

Протесты в Беларуси развиваются эмоционально, а не рационально, временные лидеры оппозиции уже не управляют ситуацией. Это создает риски усиления позиций России, сказал в интервью “Радіо Свобода” посол Украины в Беларуси в 2007–2010 годах Игорь Лиховой.

“В Украине в 2013–2014 годах протест выглядел, как движение в Европу. А сейчас в Беларуси я этого не вижу. Белорусы со своей европейской ментальностью хотят жить по европейским законам. Многие из молодежи побывали в Европе, имеют там контакты. Но в протесте я не вижу движения “за”, вижу только протест против президента страны [Александра Лукашенко]. Это немного настораживает”, – заявил дипломат.

Россия не выпустит Беларусь из своих объятий, не сомневается Лиховой.

“Есть такое выражение: “становишься рабом того, кто тебя выкупил из рабства”. В данном случае Россия имеет мощную силу влияния и может его использовать для своей выгоды. Самый простой сценарий: спасти действующую власть, которая потом будет благодарна”, – отметил экс-посол.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

10 августа протесты продолжились. В центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

11 августа силовики продолжили задержания участников уличных акций, в частности, применяли силу против журналистов.

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-трансляцию событий в Беларуси.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что во время избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам, но выборы не были ни свободными, ни справедливыми.