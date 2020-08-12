Xiaomi готовит к выходу новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro

12.08.2020, 10:01, Новости дня

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Redmi Note 8 Pro Special Еdition.

Новинка представляет собой более усовершенствованную модификацию Redmi Note 8 Pro, который впервые показали в минувшем году. Появление аппарата связано с празднованием десятилетия компании. В частности, в скором времени состоится выход и ряд других юбилейных устройств, пока все еще не анонсированы.

Представители китайской марки Redmi Note 8 Pro Special Еdition пока не берутся сообщать об изменениях, которые коснулись специальную версию смартфона. Вместе с там аппарат имеет 6,53-дюймовый экран, качественную камеру с датчиком 64 мегапикселя, а также усиленный аккумулятор на 4500 мАч.