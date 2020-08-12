 

Xiaomi готовит к выходу новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro

12.08.2020, 10:01, Новости дня

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Redmi Note 8 Pro Special Еdition.

Новинка представляет собой более усовершенствованную модификацию Redmi Note 8 Pro, который впервые показали в минувшем году. Появление аппарата связано с празднованием десятилетия компании. В частности, в скором времени состоится выход и ряд других юбилейных устройств, пока все еще не анонсированы.

Представители китайской марки Redmi Note 8 Pro Special Еdition пока не берутся сообщать об изменениях, которые коснулись специальную версию смартфона. Вместе с там аппарат имеет 6,53-дюймовый экран, качественную камеру с датчиком 64 мегапикселя, а также усиленный аккумулятор на 4500 мАч.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

27.06 / Профессор Костинов сообщил о реакциях организма на вакцину от COVID-19

06.07 / На конференции по ДОН РФ и США обменялись упреками и претензиями

11.08 / Пушков объяснил борьбу Германии и США за «Северный поток – 2»

11.08 / Полиция вновь заявила о гражданских беспорядках в Портленде

26.07 / DT – в Северной Корее заподозрили первый случай коронавируса — у перебежчика

08.08 / Эксперт Global Times – США активизировали попытки разобщить Китай и Россию

10.07 / Лекарство от рака было создано из яда скорпиона

13.07 / Готовившую теракты ячейку ИГ выявили в Ростовской области

18.07 / Системы ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска