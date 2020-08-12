 

Nokia готовится к выпуску 4 недорогих смартфонов

12.08.2020, 10:01, Новости дня

Известный бренд HMD Global готовится к выходу в продажу одновременно четырех новых смартфонов под маркой Nokia.

В частности, пока названия девайсов остаются неизвестными, однако кодовые обозначения уже доступны в Сети. Предполагается, что во всех устройствах применят модуль Bluetooth 4.2. Вместе с тем смартфоны получат совершенно разную стоимость, что подтверждает применение разных характеристик. Одна из версий аппарата получит 5,99 –дюймовый экран с высоким разрешением, 3 гигабайта ОЗУ, а также аккумулятор на 3040 мАч.

Кроме того, за производительность устройств будут отвечать чипы Unisoc, но их точные характеристики пока удерживаются в тайне. Пока разработчики не озвучивают даже приблизительных сроков выхода новых четырех смартфонов.



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