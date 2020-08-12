 

Российские Ту-160 в ходе учения перебазированы поближе к США

12.08.2020, 9:53, Новости дня

Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации, информирует Минобороны.

Перелет из Саратовской области состоялся в рамках летно-тактического учения дальней авиации, экипажи преодолели около 7 тыс. километров, отработав беспосадочный полет с места дислокации, информирует ведомство.

В масштабных учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, они проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

«В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению», – добавили в Минобороны.

Напомним, в апреле российская армия получила два стратегических ракетоносца Ту-160 после модернизации.



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