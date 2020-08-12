Учёные рассказали, какой продукт может приводить к слабоумию

12.08.2020, 9:53, Разное

Некоторая еда оказывает негативное воздействие на людей в преклонном возрасте. Так, учёные из университетов Австралии, США и Катара рассказали, какой продукт может приводить к слабоумию.

Учёные провели исследование, участниками которого стали около пяти тысяч пациентов. Добровольцы, чей средний возраст составлял 63 года, проходили тесты на умственные способности, а также вели дневник, где описывали свой образ жизни и рацион. Данную информацию специалисты собирали на протяжении 15 лет.

Проанализировав полученные данные, они установили, что постоянное употребление острой пищи приводит к значительному снижению когнитивных функций. Те люди, которые каждый день ели не менее 50 граммов острого перца, увеличивали вероятность развития возрастных нарушений памяти почти в 2 раза, если сравнивать с теми, кто совсем не употреблял острую пищу. К ней прежде всего относится острый перец.

По мнению авторов научной работы, так происходит из-за того, что в данном продукте содержится капсаицин, который и добавляет ему остроты. Стоит отметить, раньше считалось, что острый перец является достаточно полезным для здоровья человека. Однако результаты данного исследования дали основания для дальнейшего поиска причин его отрицательного влияния на мозг.