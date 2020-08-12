 

Беларусь пережила третью ночь протестов

12.08.2020, 9:42, Новости дня

В Минске и других городах Беларуси прошла третья ночь протестов: демонстранты блокировали движение, сигналили автомобилями и устраивали марши.

Однако, по сравнению с двумя предыдущими ночами, число участников акций протеста сократилось, сообщили информагентства.

Демонстранты оспаривают заявление президента Александра Лукашенко о его безоговорочной победе на выборах в воскресенье.

ОМОН применил против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и дубинки, произведя многочисленные задержания.

По сообщениям с мест, призывы оппозиции к всеобщей забастовке привели к разрозненным невыходам на работу. Доступ к Интернету в крупных городах был серьезно ограничен.

Лукашенко пообещал продолжать преследования и обеспечить продолжение своего 26-летнего правления.



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