Беларусь пережила третью ночь протестов
12.08.2020, 9:42, Новости дня
В Минске и других городах Беларуси прошла третья ночь протестов: демонстранты блокировали движение, сигналили автомобилями и устраивали марши.
Однако, по сравнению с двумя предыдущими ночами, число участников акций протеста сократилось, сообщили информагентства.
Демонстранты оспаривают заявление президента Александра Лукашенко о его безоговорочной победе на выборах в воскресенье.
ОМОН применил против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и дубинки, произведя многочисленные задержания.
По сообщениям с мест, призывы оппозиции к всеобщей забастовке привели к разрозненным невыходам на работу. Доступ к Интернету в крупных городах был серьезно ограничен.
Лукашенко пообещал продолжать преследования и обеспечить продолжение своего 26-летнего правления.
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