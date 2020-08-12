ВОЗ ведет переговоры с Россией о новой вакцине
12.08.2020, 9:42, Новости дня
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ведет переговоры с Россией по поводу недавно одобренной вакцины против COVID-19.
Во вторник Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину для применения десятками тысяч своих граждан.
Президент Владимир Путин заявил, что вакцина доказала свою эффективность и «прошла все необходимые проверки».
«Мы находимся в тесном контакте с российскими органами здравоохранения, и в настоящее время ведутся дискуссии о возможной предварительной квалификации этой вакцины, но предварительная квалификация любой вакцины включает тщательный анализ и оценку всех требуемых данных о безопасности и эффективности», – заявил представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге в Женеве.
Язаревич отметил, что его воодушевляют темпы разработки вакцин в разных странах. По его словам, главной заботой ВОЗ является справедливое распределение любых жизнеспособных вакцин по всему миру.
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