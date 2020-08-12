 

ВОЗ ведет переговоры с Россией о новой вакцине

12.08.2020, 9:42, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ведет переговоры с Россией по поводу недавно одобренной вакцины против COVID-19.

Во вторник Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину для применения десятками тысяч своих граждан.

Президент Владимир Путин заявил, что вакцина доказала свою эффективность и «прошла все необходимые проверки».

«Мы находимся в тесном контакте с российскими органами здравоохранения, и в настоящее время ведутся дискуссии о возможной предварительной квалификации этой вакцины, но предварительная квалификация любой вакцины включает тщательный анализ и оценку всех требуемых данных о безопасности и эффективности», – заявил представитель ВОЗ Тарик Язаревич на брифинге в Женеве.

Язаревич отметил, что его воодушевляют темпы разработки вакцин в разных странах. По его словам, главной заботой ВОЗ является справедливое распределение любых жизнеспособных вакцин по всему миру.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Помпео назвали худшим госсекретарем в истории США

14.07 / Минск заявил о существенной экономии в результате соглашения по БелАЭС с Москвой

29.06 / Евросоюз продлил на шесть месяцев секторальные санкции против России

25.06 / Я искренне любуюсь журавлями

07.07 / На Украине назвали сроки внесения поправки в конституцию по децентрализации

27.06 / Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

31.07 / Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

24.07 / Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

25.07 / Азербайджан отреагировал на сообщения об участии украинских наемников в конфликте с Арменией

25.06 / Москва оценила решение Польши стать «прифронтовым государством»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска