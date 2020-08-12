Эд Ширан и его жена Черри Сибборн впервые станут родителями

12.08.2020, 9:36, Разное

Похоже, что скоро Эд Ширан начнет записывать композиции о любви… к своему ребенку. Как сообщае западная пресса, певец и его жена, с которой он знаком со школьной скамьи, Черри Сибборн впервые станут родителями. Если верить инсайдерам, будущая мама находится на последних сроках беременности.

Эд Ширан и Черри Сибборн

Эд и Черри невероятно счастливы и очень взволнованы, но стараются не привлекать к себе внимание. Локдаун сыграл им на руку и позволил скрыть эту новость от посторонних, но день икс приближается, поэтому они начали рассказывать об этом друзьям и семье. Сейчас у них дома ведутся последние приготовления, ведь малыш должен появиться на свет уже этим летом, в Великобритании,

– рассказал источник, отметив, что Черри поделилась новостью с некоторыми друзьями лишь на этой неделе:

Это действительно счастливое время, и их родные в полном восторге от новостей! Не могут дождаться встречи с новым членом семьи.

Эд Ширан и Черри Сибборн

Напомним, Эд и Черри тайно обручились незадолго до Рождества два года назад, но известно об этом стало только в конце февраля. Свадьба пары прошла в графстве Суффолк, и на ней присутствовали только близкие друзья и родственники – всего на свадьбе было около 40 человек. Знаменитостей Эд и Черри не приглашали, видимо, поэтому информация о свадьбе до сих пор оставалась тайной. Супруги знакомы со школьной скамьи – оба учились в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме в одном классе. Однако встречаться они начали лишь в 2015 году и первое время предпочитали держать свои отношения в секрете. Общественности об их союзе стало известно во время празднования дня рождения Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.