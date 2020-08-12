Мнение: О сдаче Лукашенко

12.08.2020, 9:31, Разное

Сейчас модно говорить, что официальный победитель белорусских президентских выборов, номинальный глава государства Александр Лукашенко проиграл страну. Та почти сразу после закрытия избирательных участков вышла на #протест. Возможно, самый массовый со времён распада #СССР.

Похоже, эта массовость стала полной неожиданностью для нового старого президента. И это ещё не все сюрпризы…

Александра Лукашенко начали потихонечку сливать и сдавать…

Причём, ближайшие союзники.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, единорос Константин Затулин внезапно поставил под сомнение победу Александра Лукашенко. «Говорить о том, сколько на самом деле набрал Лукашенко, – это гадание на кофейной гуще, – заявил парламентарий. – Явно столько (80% – А.Н.) не было. Рассказы о том, что 40% проголосовали досрочно – это тоже надувательство. Те результаты, которые были объявлены, не внушают доверия».

Тут примечательно, что мнение замглавы думского комитета по делам СНГ на профильную тему нельзя считать частным. Это такая полуофициальная позиция. И она для Александра Лукашенко нехороша.

«Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну. Так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти. По результатам этих выборов Лукашенко выглядит как человек, который безо всяких затей навязывает себя Белоруссии, – продолжил депутат. – Этим он превысил всякую меру. Мы не желаем никакого раздора и «майдана» Белоруссии, но он же невменяем. Проблема в том, что руководитель Белоруссии невменяемый человек, когда дело касается власти».

По словам Константина Затулина, мировое сообщество встанет на сторону протестующих белорусов. И России надо бы встать вместе с ним. Иначе ведь тоже можно потерять Беларусь.

Раньше подобную крамолу на партнёра по Союзному государству думские функционеры не озвучивали. Но демарши Александра Лукашенко, по слухам из Кремля, уже достали российскую #власть, допекли правящие элиты. Возможно, идёт подготовка к более кардинальным шагам на белорусском направлении. И дело даже не в явных фальсификациях, на которые в России легко закрыли бы глаза, а в не менее явной неадекватности 65-летнего президента.

Получается, #Россия аккуратно сливает и сдаёт белорусского президента или хотя бы готовит почву для такой сдачи? Либо всё это – элемент торга с батькой, как считаете?