Медики назвали указывающие на преддиабет признаки

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12.08.2020, 9:30, Разное

Медики назвали признаки, которые указывают на преддиабет. Поводом для беспокойства является состояние, когда показатели глюкозы в анализе крови выше нормы, однако недостаточно большие, чтобы диагностировать диабет.
Преддиабет характеризуется нарушением углеводного обмена. Это способствует росту глюкозы в крови. На соответствующие проблемы указывает состояние кожи. В частности, необходимо обращать внимание на потемнения в области шеи, подмышек, локтей, коленей. Не исключено возникновение фибром на спине и плечах.

Еще одним признаком считается присутствие жировых отложений в области живота. В данном случае могут быть проблемы с контролем резистентности к инсулину. С этим показателем связан уровень сахара в крови.

На высокий риск преддиабета указывает плохой сон. Регулярные недосыпы провоцируют усиленную выработку кортизола. Он, в свою очередь, повышает резистентность клеток к инсулину.

У человека может ухудшиться зрение, поскольку на состояние кровеносных сосудов глаз воздействует повышенный уровень сахара в крови. Стоит принять во внимание быструю утомляемость, которая появляется после небольших нагрузок.



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