 

Ранившего ножом учительницу школьника в Ульяновске отправили на лечение

12.08.2020, 9:30, Новости дня

Суд отправил в психиатрический стационар школьника, ранившего ножом учительницу в Ульяновске, информирует региональный СК.

По данным СК, в ходе следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, у подростка обнаружено психическое расстройство, которое «в период совершения преступлений лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». В связи с этим, следствие просило суд отправить школьника на принудительное лечение.

«Постановлением суда к молодому человеку применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в феврале в Ульяновске 15-летнего школьника заподозрили в покушении на убийство преподавательницы, по версии следствия, юноша нанес учительнице удар ножом.



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