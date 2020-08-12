Названы способы избавиться от телефонных мошенников

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12.08.2020, 9:30, Новости дня

Роскачество дало рекомендации, которые помогут россиянам избавиться от телефонных звонков мошенников, говорится в сообщении организации.

В частности, мошеннические звонки можно заблокировать с помощью настроек самого телефона, то есть на уровне операционной системы, сообщается на сайте Роскачества. 

На некоторых смартфонах, использующих операционную систему Android, есть встроенная функция блокировки вызовов от незнакомых номеров.

При этом встроенный режим «Не беспокоить» не всегда подходит для избавления от ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться.

Также в некоторых смартфонах с русской локализацией есть путаница в названии функции «Блокировка неизвестных абонентов», «Неизвестные номера» или «Unknown», которые означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров.

Нежелательные звонки можно заблокировать на уровне оператора. В частности, «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2», предлагают собственные услуги по блокировке таких вызовов.

На уровне программного обеспечения для блокировки мошенников есть полезное приложение –  определитель номеров.

Ранее эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества в Сети, связанный с якобы майнингом криптовалют через браузер. 



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