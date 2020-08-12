Онколог Смирнова назвала признаки рака толстой кишки на каждой стадии

12.08.2020, 9:30, Разное

Врач-онколог Елена Смирнова пояснила о признаках рака толстой кишки, которые появляются на разных стадиях развития заболевания. Несмотря на наличие явной симптоматики, некоторые пациенты не спешат обращаться к врачу.

На первой стадии новообразование в толстой кишке имеет небольшой размер, поэтому почувствовать его тяжело. Обычно опухоль выявляется в ходе колоноскопии. Результаты обследования показывают поражение слизистой кишки. Прямо во время процедуры можно удалить небольшие полипы.

Вторая стадия характеризуется пораженностью кишки менее чем на 50%. Опухоль расположена в пределах стена органа. В лимфоузлах на данном этапе пока нет метастазов. Пациентов беспокоят боли в животе.

На третьей стадии более чем на половину повреждена слизистая кишка. Опухоль начинает увеличиваться в размерах, образуются метастазы. У человека появляются запоры, жидкий стул, в кале присутствует кровь. Он начинает терять вес, наблюдается слабость и усталость.

На четвертой стадии рака опухоль в полной мере охватывает стенку кишки. Кроме того, она поражает соседние органы и ткани.