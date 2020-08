Непригодность и отдельный неуд за коронавирус — Болтон причислил Трампа к худшим президентам США

12.08.2020, 9:18, Новости дня

Заступая на свой пост, теперь уже бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон думал, что руководство страной изменит Дональда Трампа, но этого не случилось. Теперь же в интервью Business Insider экс-советник заявил, что глава Белого дома к своей должности всё-таки непригоден и войдёт в историю как один из худших президентов.



Reuters

Если бы люди думали об отставке каждый раз, когда в администрации Дональда Трампа происходило что-то, что им не нравится, они бы «продержались на своей работе где-то часа три-четыре», заявил бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в эксклюзивном интервью Business Insider.

По словам экс-советника, он и сам несколько раз подумывал об уходе в течение своих последних месяцев на посту. Трамп заявил, что он уволил Болтона из-за «сильных разногласий», однако сам эксперт настаивает, что он подал в отставку по своей инициативе. «Такова отчасти цена за то, что тебе предоставлена… честь делиться своей точкой зрения — порой приходится мириться с тем, что противоречит твоим взглядам. Ты терпишь это, сколько можешь, а потом уходишь, что я и сделал», — прокомментировал Болтон свою отставку.

В своей недавней книге «Там, где всё случилось: воспоминания о Белом доме» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) экс-советник описал множество инцидентов, которые, по его мнению, свидетельствуют о непригодности Дональда Трампа к президентству. Как считает Болтон, больше всего его шокировало поведение лидера во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Хельсинки летом 2018 года.

Тогда, напоминает Business Insider, американский президент отказался обвинять Россию во вмешательстве в выборы 2016 года и вопреки оценкам собственной разведки подчёркивал, что «не видит причин», зачем Москве было пытаться повлиять на результат голосования.

«Я сидел там с главой аппарата Джоном Келли, и мы оба замерли на своих стульях. Не могли поверить в то, что только что услышали. Мы провели солидную часть перелёта на борту Air Force One обратно в Вашингтон, объясняя президенту, почему американская пресса так негативно отреагировала на его заявления. Такое впечатление, что президент не понимал, что людям не понравилось, как он приравнял слова Путина к оценкам нашего разведсообщества», — рассказал Болтон Business Insider.

Также экс-советник поделился своим мнением относительно недавнего предложения Трампа перенести или отложить ноябрьские президентские выборы. Болтон считает, что в Республиканской партии, за пределами администрации, никто не готов был принять такую идею. «И уже само то, что президент даже говорит об этом, видится мне крайне тревожным», — поделился бывший сотрудник команды Трампа.

На взгляд Болтона, в плане голосования «в идеальном мире» он бы ограничил возможности отдать голос досрочно, заочно или по почте, потому что для демократии уже важен сам формат, когда вся страна в один день приходит на избирательные участки и делает свой выбор. Так что мысль о том, что из-за пандемии процент голосующих по почте значительно вырастет, вызывает беспокойство.

Относительно своих планов на голосование Болтон объяснил, что не собирается поддерживать ни Трампа, ни наиболее вероятного кандидата от демократов бывшего вице-президента Джо Байдена — «по философским причинам». Вместо этого экс-советник собирается вписать в бюллетень имя кого-нибудь из республиканцев, но пока раскрывать подробности не стал, чтобы президент не разразился «тирадой в Twitter».

Говоря о потенциальном вмешательстве в предстоящее голосование, Болтон обратил внимание на то, что если по 2016 году ещё можно судить, чего ждать от России, то по поводу того, как масштабно собирается действовать Китай, говорить сложно. «Я считаю, что у Китая вообще есть очень большая программа с целью попытаться вмешаться в политическую обстановку в США в целом», — полагает экс-советник американского лидера.

Также Болтон прокомментировал и действия администрации в борьбе с коронавирусом, которым к понедельнику 10 августа в стране заразились уже в общей сложности более 5 миллионов чел. Белый дом не смог организовать «оперативный и мощный ответ» на пандемию, даже несмотря на то, что разведсообщество и эксперты неоднократно предупреждали об угрозе, уверен бывший советник. «Президент просто не хотел всего этого слышать. Он не хотел слышать плохие новости о своём друге Си Цзиньпине, не хотел слышать о китайских попытках скрыть реальную ситуацию с вирусом на своей территории». Но больше всего, по словам Болтона, Трамп не хотел слышать о том, что болезнь может оказаться настолько опасной, что ощутимо обескровит американскую экономику и значительно снизит его шансы на переизбрание.

В итоге, как считает экс-советник, за свою борьбу с пандемией президент заслуживает «неуд».«Даже сегодня у нас нет всесторонней стратегии, нет чётких целей, мы не взяли ситуацию под контроль. Мне кажется, это довольно типично для того, как Трамп действует в большинстве аспектов национальной безопасности», — заявил Болтон.

Он считает, что из всех президентов США Дональд Трамп должен стоять в одном ряду с самыми худшими. «История покажет, что он окажется в одном ряду с Джеймсом Бьюкененом и ему подобными, потому что, как мне кажется, Трамп и по сей день не понимает всего объёма своей ответственности как президента и, как я считаю, не уделяет работе достаточно позитивного внимания, заботы и осторожности, которые требуются от хорошего президента», — отметил Болтон.

Он признал, что, заступая на должность советника, думал, что пост изменит Трампа, но теперь видит, что президентство никак на миллиардера не повлияло, и американцам от этого только хуже.